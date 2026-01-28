Erste Schätzungen: Phinia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Phinia wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 850,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 838,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 833,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,95 USD im Vergleich zu 1,76 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at