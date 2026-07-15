Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phinia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Phinia veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Phinia ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 918,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phinia einen Umsatz von 890,0 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 3,66 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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