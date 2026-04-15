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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Phinia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phinia öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Phinia im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 796,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Phinia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 838,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,48 Milliarden USD im Vorjahr.

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