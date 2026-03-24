Phoenix Education Partners Aktie
WKN DE: A41HLN / ISIN: US7189681007
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24.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phoenix Education Partners präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Phoenix Education Partners öffnet voraussichtlich am 07.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Phoenix Education Partners nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 220,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,41 USD aus. Im Vorjahr waren 3,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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