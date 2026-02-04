Erste Schätzungen: Photocure AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Photocure AS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 136,7 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,7 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,770 NOK aus, während im Fiskalvorjahr -0,120 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 566,0 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 525,4 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at