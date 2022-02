Erste Schätzungen: Photocure AS präsentiert Quartalsergebnisse

Photocure AS lässt sich voraussichtlich am 23.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Photocure AS die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,166 NOK gegenüber 0,250 NOK im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 89,9 Millionen NOK gegenüber 97,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,20 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,257 NOK, gegenüber -0,410 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 354,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 256,0 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at