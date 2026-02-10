Erste Schätzungen: Photronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Photronics wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,535 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Photronics einen Umsatz von 212,1 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 886,6 Millionen USD im Vergleich zu 849,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

