Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Photronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Photronics wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,535 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Photronics einen Umsatz von 212,1 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 886,6 Millionen USD im Vergleich zu 849,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Photronics Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Photronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Photronics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Photronics Inc.
|31,25
|-0,54%