Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
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12.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phreesia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Phreesia wird voraussichtlich am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 130,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 115,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 515,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 480,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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