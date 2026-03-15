Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
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15.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phreesia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Phreesia wird sich voraussichtlich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,066 USD aus. Im letzten Jahr hatte Phreesia einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
Phreesia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,081 USD, gegenüber -1,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 480,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 419,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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