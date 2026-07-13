Piaggio & C. SPAAz Aktie

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WKN DE: A0H0Y6 / ISIN: IT0003073266

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Piaggio C SPAAz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Piaggio C SPAAz äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,080 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 EUR erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 469,0 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 481,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 EUR, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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