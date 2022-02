Erste Schätzungen: Piaggio C SPAAz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Piaggio C SPAAz wird voraussichtlich am 02.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,020 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,19 Prozent auf 343,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Piaggio C SPAAz noch 320,0 Millionen EUR umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,161 EUR, gegenüber 0,088 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,67 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,31 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at