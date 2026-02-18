Piaggio & C. SPAAz Aktie
WKN DE: A0H0Y6 / ISIN: IT0003073266
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Piaggio C SPAAz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Piaggio C SPAAz veröffentlicht voraussichtlich am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Piaggio C SPAAz ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 319,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,096 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,53 Milliarden EUR, gegenüber 1,70 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Piaggio & C. SPAAz
Analysen zu Piaggio & C. SPAAz
Aktien in diesem Artikel
|Piaggio & C. SPAAz
|1,76
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.