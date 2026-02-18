Erste Schätzungen: Piaggio C SPAAz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Piaggio C SPAAz veröffentlicht voraussichtlich am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Piaggio C SPAAz ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 319,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,096 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,53 Milliarden EUR, gegenüber 1,70 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at