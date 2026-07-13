Piedmont Office Realty Trus a Aktie
WKN DE: A1CSXR / ISIN: US7201902068
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Piedmont Office Realty Trust A wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,03 Prozent auf 129,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Piedmont Office Realty Trust A noch 140,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,130 USD im Vergleich zu -0,670 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 522,1 Millionen USD, gegenüber 527,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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