Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Piedmont Office Realty Trust A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,032 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Piedmont Office Realty Trust A noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,83 Prozent auf 128,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Piedmont Office Realty Trust A noch 142,7 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,062 USD aus. Im Vorjahr waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 521,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at