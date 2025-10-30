Pierce Group AB Registered Shs Aktie

Pierce Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pierce Group Registered wird voraussichtlich am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Pierce Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 SEK je Aktie gewesen.

Pierce Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 413,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,270 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,450 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,63 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

