Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Pierce Group Registered wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pierce Group Registered ein EPS von -0,430 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pierce Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 437,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 401,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,970 SEK, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at