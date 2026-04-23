Pierce Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Pierce Group Registered wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pierce Group Registered ein EPS von -0,430 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pierce Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 437,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 401,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,970 SEK, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pierce Group AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pierce Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pierce Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Pierce Group AB Registered Shs
|10,76
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.