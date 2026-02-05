Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,170 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Pierce Group Registered einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 476,0 Millionen SEK – ein Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,230 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,83 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at