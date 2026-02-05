Pierce Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,170 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Pierce Group Registered einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 476,0 Millionen SEK – ein Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,230 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,83 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pierce Group AB Registered Shs
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pierce Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: Pierce Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pierce Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Pierce Group AB Registered Shs
|11,80
|-4,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.