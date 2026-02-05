Pierce Group AB Registered Shs Aktie

Pierce Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,170 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Pierce Group Registered einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 476,0 Millionen SEK – ein Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,230 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,83 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Pierce Group AB Registered Shs 11,80 -4,07% Pierce Group AB Registered Shs

