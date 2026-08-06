Pierce Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 21.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,375 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pierce Group Registered 0,290 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 546,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 523,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,875 SEK, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden SEK generiert wurden.

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