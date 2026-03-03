03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Pieridae Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pieridae Energy lädt voraussichtlich am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 57,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 32,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD, gegenüber -0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 223,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 201,1 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

