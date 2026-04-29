Pigeon Aktie

Pigeon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890849 / ISIN: JP3801600002

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pigeon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pigeon präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Pigeon für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 29,27 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 26,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 80,50 JPY, gegenüber 71,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 115,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 109,17 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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