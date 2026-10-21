Pigeon Aktie
WKN: 890849 / ISIN: JP3801600002
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pigeon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pigeon wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,90 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Pigeon einen Gewinn von 20,15 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Pigeon nach den Prognosen von 7 Analysten 29,52 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,79 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 83,04 JPY, gegenüber 71,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 119,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 109,17 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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