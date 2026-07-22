Pigeon Aktie

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WKN: 890849 / ISIN: JP3801600002

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pigeon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pigeon wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 23,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pigeon 19,18 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,26 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 81,14 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 71,65 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,34 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 109,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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