Pihlajalinna Aktie

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WKN DE: A14UF2 / ISIN: FI4000092556

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pihlajalinna gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pihlajalinna wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,253 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pihlajalinna noch 0,510 EUR je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 148,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Pihlajalinna für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 131,6 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR, gegenüber 1,58 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 558,9 Millionen EUR im Vergleich zu 652,3 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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