Erste Schätzungen: Pihlajalinna legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pihlajalinna lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,396 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 16,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 151,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 181,4 Millionen EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 585,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 652,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at