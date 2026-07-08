Erste Schätzungen: Pihlajalinna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pihlajalinna wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,243 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Pihlajalinna einen Gewinn von 0,360 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pihlajalinna in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 144,6 Millionen EUR im Vergleich zu 171,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 578,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 652,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at