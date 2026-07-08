Pihlajalinna Aktie

Pihlajalinna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UF2 / ISIN: FI4000092556

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pihlajalinna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pihlajalinna wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,243 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Pihlajalinna einen Gewinn von 0,360 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pihlajalinna in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 144,6 Millionen EUR im Vergleich zu 171,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 578,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 652,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pihlajalinna PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Pihlajalinna PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pihlajalinna PLC 10,40 -2,07% Pihlajalinna PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen