Erste Schätzungen: Pihlajalinna zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pihlajalinna stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,418 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 EUR, gegenüber 1,13 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 655,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 704,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at