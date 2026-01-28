Pihlajalinna Aktie

Pihlajalinna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UF2 / ISIN: FI4000092556

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pihlajalinna zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pihlajalinna stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,418 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 EUR, gegenüber 1,13 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 655,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 704,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pihlajalinna PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Pihlajalinna PLC

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Pihlajalinna PLC 14,30 0,00% Pihlajalinna PLC

