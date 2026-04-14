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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pilgrims Pride legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pilgrims Pride wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,679 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pilgrims Pride nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 4,44 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,46 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD im Vergleich zu 4,54 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 18,78 Milliarden USD, gegenüber 18,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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