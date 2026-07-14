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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pilgrims Pride veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pilgrims Pride lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pilgrims Pride die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,71 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, gegenüber 4,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 18,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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