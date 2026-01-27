Pilgrims Pride Aktie
Erste Schätzungen: Pilgrims Pride zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pilgrims Pride wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,38 Milliarden USD gegenüber 4,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,29 USD, gegenüber 4,57 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 18,38 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,88 Milliarden USD generiert worden waren.
