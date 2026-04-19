Erste Schätzungen: Pinnacle West Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pinnacle West Capital lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pinnacle West Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pinnacle West Capital im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,09 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,55 Milliarden USD, gegenüber 5,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at