Erste Schätzungen: Pinnacle West Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pinnacle West Capital stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pinnacle West Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,047 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,33 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at