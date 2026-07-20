Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pinnacle West Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pinnacle West Capital wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pinnacle West Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pinnacle West Capital 1,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD im Vergleich zu 5,05 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 5,56 Milliarden USD, gegenüber 5,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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