Erste Schätzungen: Pinterest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mit Spannung warten die Anleger auf die Pinterest-Bilanz.

Pinterest stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,357 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 495,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 33 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,03 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Pinterest noch 998,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt 4,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at