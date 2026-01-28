Erste Schätzungen: Pinterest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pinterest präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Pinterest veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,672 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pinterest 2,65 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 32 Analysten von einem Zuwachs von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

27 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,23 Milliarden USD, gegenüber 3,65 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

