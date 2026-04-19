Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|Erwartungen im Überblick
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pinterest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pinterest wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,229 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 32 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 965,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 4,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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