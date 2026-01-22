Piper Jaffray Companies Aktie
WKN: A0BLBX / ISIN: US7240781002
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Piper Jaffray Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Piper Jaffray Companies wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 518,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 486,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,60 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 10,24 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,53 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
