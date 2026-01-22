Piper Jaffray Companies Aktie

WKN: A0BLBX / ISIN: US7240781002

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Piper Jaffray Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Piper Jaffray Companies wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 518,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 486,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,60 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 10,24 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,53 Milliarden USD waren.

