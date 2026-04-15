Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PIRAEUS BANK wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,200 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 EUR erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll PIRAEUS BANK mit einem Umsatz von insgesamt 692,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,89 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,927 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,860 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,81 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,57 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at