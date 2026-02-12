Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PIRAEUS BANK gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,229 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PIRAEUS BANK ein EPS von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 970,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei PIRAEUS BANK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 663,8 Millionen EUR aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,853 EUR, gegenüber 0,860 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2,64 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,91 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at