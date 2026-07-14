PIRAEUS BANK Aktie

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WKN DE: A41XFW / ISIN: GRS831003009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PIRAEUS BANK wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,231 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PIRAEUS BANK 0,220 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PIRAEUS BANK in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 699,9 Millionen EUR im Vergleich zu 875,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,860 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,57 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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