Erste Schätzungen: Piraeus Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Piraeus Financial präsentiert voraussichtlich am 15.03.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Piraeus Financial -19,051 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Piraeus Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 985,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 107,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Piraeus Financial 475,0 Millionen EUR umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,529 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -24,729 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,33 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,89 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at