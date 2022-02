Erste Schätzungen: Piraeus Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Piraeus Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Piraeus Financial noch -22,822 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,12 Milliarden USD – ein Plus von 93,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Piraeus Financial 578,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,863 USD, gegenüber -29,834 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at