Erste Schätzungen: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pitney Bowes wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,372 USD je Aktie gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,52 Prozent auf 482,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 516,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber -1,120 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at