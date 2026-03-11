11.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pivotree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pivotree wird voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pivotree -0,010 CAD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,4 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,174 CAD, gegenüber -0,450 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 67,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 78,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

