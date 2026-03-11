|
11.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pivotree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pivotree wird voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pivotree -0,010 CAD je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,4 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,174 CAD, gegenüber -0,450 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 67,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 78,2 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.