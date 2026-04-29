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WKN DE: A400A2 / ISIN: CA72583H1064

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pivotree mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pivotree lässt sich voraussichtlich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pivotree die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Pivotree für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 13,9 Millionen CAD – ein Minus von 27,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pivotree 19,2 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,030 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,160 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 56,3 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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