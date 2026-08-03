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WKN DE: A400A2 / ISIN: CA72583H1064

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03.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pivotree stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pivotree lädt voraussichtlich am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 21,25 Prozent auf 13,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 55,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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