Erste Schätzungen: Pivotree verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pivotree präsentiert voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pivotree einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 12,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 52,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net