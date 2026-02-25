Pixelworks Aktie

Pixelworks

WKN DE: A418SM / ISIN: US72581M4042

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pixelworks präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pixelworks wird sich voraussichtlich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,640 USD. Dies würde einen Gewinn von 40,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pixelworks -1,080 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 9,8 Millionen USD gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,630 USD, gegenüber -5,880 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 33,9 Millionen USD im Vergleich zu 43,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Pixelworks Inc Registered shs

Pixelworks Inc Registered shs 4,96 -0,40% Pixelworks Inc Registered shs

