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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: PKN ORLEN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PKN ORLEN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 PLN. Im Vorjahresquartal waren 3,69 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PKN ORLEN in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 76,67 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren noch 73,54 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,27 PLN, gegenüber 2,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 291,10 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 267,83 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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