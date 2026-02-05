Erste Schätzungen: PKN ORLEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PKN ORLEN lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 PLN. Im Vorjahresquartal waren 4,02 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 17,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 63,97 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,17 Milliarden PLN umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,27 PLN, gegenüber 1,27 PLN je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 261,07 Milliarden PLN im Vergleich zu 294,98 Milliarden PLN im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at