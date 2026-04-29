Erste Schätzungen: PKO Bank Polski gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PKO Bank Polski wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,81 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,97 PLN je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 26,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,40 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,62 Milliarden PLN aus.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,60 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,55 PLN einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 31,01 Milliarden PLN aus, nachdem im Vorjahr 41,87 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at